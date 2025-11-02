Остин Ривз отверг слухи о неприязни с Дончичем: «Был очень рад снова видеть его на площадке»

Остин Ривз отреагировал на слухи про неприязнь между ним и Лукой Дончичем.

В пятницу словенец вернулся после пропуска трех матчей и набрал 44 очка в победной встрече с «Мемфисом».

«Наши отношения – одна сплошная ненависть... Если серьезно, я был очень рад снова видеть его на площадке, играющим в баскетбол.

Надо просто правильно выстраивать игру. В матче с «Мемфисом» он потащил команду. Лука делал это миллион раз, он действительно хорош в баскетболе. Этот человек способен решать исход, что в очередной раз доказал», – заявил форвард «озерников».