3

Лука Дончич: «Тяжело будет набирать 40 в среднем, сегодня было 3-4 ужасных броска, которые зашли»

Лука Дончич не верит в возможность поддерживать текущую серию.

Словенец пока что лидирует по средней результативности, набирая 45,3 очка за матч. В игре с «Мемфисом» на его счету 44 очка.

Защитника «Лейкерс» спросили, сможет ли он теоретически набирать 40 по сезону.

«Это будет слишком тяжело. Иногда на мне будут активнее сдваиваться, иногда у меня не пойдет.

Сегодня было 3-4 ужасных броска, но они зашли. Вряд ли это будет получаться постоянно», – рассудил Дончич.

Журналист передал мнение Остина Ривза, который считает 40 очков в среднем для словенца возможными.

«Он просто глупый», – отшутился баскеболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoОстин Ривз
logoЛука Дончич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Ларэвиа: «Тяжело играть с Лукой Дончичем. Сделает нечто безумное, на что хочется среагировать, но надо бежать в защиту»
сегодня, 15:59
«Спасибо, что занялся своей работой сегодня». Остин Ривз и Лука Дончич возобновили шутливую перебранку
сегодня, 15:41Видео
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
сегодня, 06:30
Главные новости
Единая лига ВТБ. 23 очка Коулмэна помогли «Енисею» обыграть «Зенит», ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 40 очков
22 минуты назад
Чарльз Баркли: «Леброн может выдумывать все эти медицинские термины, но он просто стар, и у него болит спина»
48 минут назад
Ник Клиффорд (24-й номер драфта) вернется в состав «Сакраменто» в матче с «Милуоки»
сегодня, 17:46
Кендрик Перкинс: «Никс» не раскроют свой потенциал, пока Карл-Энтони Таунс не станет лучше среднего в защите»
сегодня, 17:36
Шакил О’Нил: «Доверяю пятерке «Голден Стэйт» в плей-офф больше, чем любой другой»
сегодня, 17:28
Макси, Эджкомб и Убре из «Сиксерс» лидируют по среднему игровому времени на старте чемпионата
сегодня, 17:08
Тим Леглер: «Орландо» меня беспокоит. Их нападение не складывается»
сегодня, 16:58
НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Бостон» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 16:40
Американский защитник Джаред Роден перешел в «Париж»
сегодня, 16:32Фото
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом из-за травм своих игроков
сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Галатасарай», «Меркезефенди» уступил «Бешикташу»
19 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
сегодня, 08:23
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Задаром», «Клуж» примет «Игокеа»
сегодня, 12:30
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
сегодня, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
сегодня, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58