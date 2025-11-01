Лука Дончич: «Тяжело будет набирать 40 в среднем, сегодня было 3-4 ужасных броска, которые зашли»
Лука Дончич не верит в возможность поддерживать текущую серию.
Словенец пока что лидирует по средней результативности, набирая 45,3 очка за матч. В игре с «Мемфисом» на его счету 44 очка.
Защитника «Лейкерс» спросили, сможет ли он теоретически набирать 40 по сезону.
«Это будет слишком тяжело. Иногда на мне будут активнее сдваиваться, иногда у меня не пойдет.
Сегодня было 3-4 ужасных броска, но они зашли. Вряд ли это будет получаться постоянно», – рассудил Дончич.
Журналист передал мнение Остина Ривза, который считает 40 очков в среднем для словенца возможными.
«Он просто глупый», – отшутился баскеболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
