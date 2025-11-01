«Спасибо, что занялся своей работой сегодня». Остин Ривз и Лука Дончич возобновили шутливую перебранку
Остин Ривз и Лука Дончич продолжают подкалывать друг друга.
Ривз, выполнявший роль лидера и главного «скорера» в отсутствие звезд «Лейкерс», смог взять передышку после выхода Дончича на паркет. На счету защитника 21 очко с 14 попыток с игры в матче с «Мемфисом» (117:112).
Словенец набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач.
«Все может быть значительно лучше. Сегодня Ривз не хотел бросать, не знаю почему. Сказал ему об этом», – заявил Дончич на пресс-конференции.
В раздевалке Ривз поддел партнера по команде: «Спасибо, что что занялся своей работой».
«Ну ты и дурачок», – посмеялся Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Luka Updates
