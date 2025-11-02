Болельщики в Бурсе выбежали на площадку после сирены, чтобы разобраться с Малакаем Флинном
Матч чемпионата Турции в Бурсе закончился скандалом.
Экс-игрок НБА Малакай Флинн помог «Бахчешехиру» одержать выездную победу над «Бурсаспором» в чемпионате Турции, сразу после чего с насмешкой бросил мяч в сторону болельщика с первого ряда.
Мужчина швырнул мяч обратно и бросился на Флинна, за ним устремились несколько других фанатов.
Сотрудники службы безопасности и игроки «Бурсаспора» вмешались, чтобы успокоить ситуацию.
Флинн набрал 36 очков, включая победный трехочковый за 7,2 секунды до завершения встречи. Защитник реализовал 7/10 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
