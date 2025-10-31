Фото
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»

Коркмаз продолжит карьеру в другом турецком клубе.

«Тофаш» объявил о подписании контракта с атакующим защитником Фурканом Коркмазом (28 лет, 201 см).

Игрок, который был выбран на драфте НБА 2016 года «Филадельфией» под общим 26-м номером, присоединился к бурсскому клубу после выступлений за «Бахчешехир».

Там он в среднем набирал 12,9 очка, 2 подбора и 1,8 передачи, а также 1,3 перехвата за 15 матчей турецкой лиги, реализуя 34,5% трехочковых бросков. 

На Евробаскете-2025 Коркмаз помог Турции завоевать серебряные медали, в среднем набирая 6,8 очка, 1,1 подбор и 1 передачу за 9 матчей.

