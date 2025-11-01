Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем»
1 ноября в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Тюрк Телеком» встретится с «Галатасараем», «Меркезефенди» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 5-0, Анадолу Эфес – 5-0, Бахчешехир – 4-1, Фенербахче – 4-1, Галатасарай – 3-2, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Мерсин – 2-3, Трабзонспор – 2-3, Меркезефенди – 2-3, Петким Спор – 2-3, Бурсаспор – 2-3, Маниса – 2-3, Каршияка – 1-4, Тюрк Телеком – 1-4, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
