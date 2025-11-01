Джа Морэнт и Джарен Джексон-младший набрали 2 очка на двоих во второй половине матча с «Лейкерс»

Звезды «Мемфиса» провалили решающие отрезки.

После двух четвертей игры с «Лейкерс » «Мемфис » вел «+14». В третьей 12-минутке «озерники» ликвидировали отставание, а в четвертой лидер менялся 14 раз, но в итоге победу одержал «Лос-Анджелес» (117:112).

Звездные игроки «Гриззлис» Джа Морэнт и Джарен Джексон-младший за вторую половину набрали всего 2 очка на двоих. Морэнт завершил встречу с 8 очками (3 из 14 с игры) и 7 передачами, Джексон – с 15 очками (6 из 8 с игры) и 4 подборами.