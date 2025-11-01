«Чикаго» отправил Ноа Эссанга (12-й номер драфта) в G-лигу, форвард далек от дебюта в НБА

Ноа Эссанг будет готовиться к игре в НБА.

18-летний французский форвард (208 см) стал 2-м самым молодым игроком с драфта-2025. Эссанг был выбран 12-м и отправился в «Чикаго ».

Баскетболист отыграл 2 сезона в немецком «Ульме », принимая участие в Еврокубке. В чемпионате-2024/25 на его счету 12,4 очка, 5,3 побора, 1,1 передачи и 1,4 перехвата за 23,7 минуты в среднем.

Эссанг оказался не готов к игре в НБА и пока не дебютировал в лиге. Клуб отправил баскетболиста в G-лигу на длительный срок. Его прогресс будет оцениваться помесячно.