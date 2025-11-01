«Представляю, как выматывает играть против нас». Джош Гидди прокомментировал стиль «Чикаго»

«Буллз» начали сезон с 5-0.

В первом матче Кубка НБА был побежден «Нью-Йорк» (135:125). 6 игроков команды набрали двузначное количество очков в пятый раз за пять матчей. Скамейка набрала 53 очка и в третий раз в сезоне пробила планку в 50 (49 в среднем).

Джош Гидди прокомментировал успешный старт.

«Уверенность. Лично у меня отпал вопрос с контрактом. Здесь я нужен, ко мне хорошо относятся, я счастлив. Мне верят партнеры и тренеры.

Мы нацелены на движение мяча, игру через заслоны, открывания у кольца, заходы в краску. Командам приходится напрягаться в защите, бежать обратно. Тяжело делать это все 48 минут.

У меня есть опыт игры против такого, в случае с «Индианой». Игра против них выматывает. Представляю, как тяжело выходить против нас», – заключил разыгрывающий «Чикаго».