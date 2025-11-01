Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»

Тренер «Уорриорс» пошутил с болельщиком-двойником.

Похожий на специалиста болельщик пришел на матч с «Клипперс» в старой майке Керра времен «Буллс». Тренер рассказал, о чем он успел пообщаться со зрителем.

«Он выкрикнул мое имя, я повернулся и увидел, что он носит мою майку. Я не осознал, что на нем полный комплект формы, и что он пытался копировать меня.

Так что я просто увидел майку, сказал ему: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили». Он начал что-то кричать в ответ, а потом его охрана забрала, я даже не понял, что произошло, если честно», – рассказал Керр.