Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
Тренер «Уорриорс» пошутил с болельщиком-двойником.
Похожий на специалиста болельщик пришел на матч с «Клипперс» в старой майке Керра времен «Буллс». Тренер рассказал, о чем он успел пообщаться со зрителем.
«Он выкрикнул мое имя, я повернулся и увидел, что он носит мою майку. Я не осознал, что на нем полный комплект формы, и что он пытался копировать меня.
Так что я просто увидел майку, сказал ему: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили». Он начал что-то кричать в ответ, а потом его охрана забрала, я даже не понял, что произошло, если честно», – рассказал Керр.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница 95.7 The Game в соцсети X
