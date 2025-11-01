«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом из-за травм своих игроков

«Пэйсерс» столкнулись с эпидемией травм.

7 баскетболистов ротации клуба находятся в лазарете: Оби Топпин, Джонни Ферфи, Эндрю Нембхард, Беннедикт Матурин, Кэм Джонс, Ти Джей Макконнелл и Тайриз Халибертон.

Команда решила воспользоваться возможностью заключить 10-дневный контракт-исключение. К составу присоединится 24-летний форвард (206 см) Джеремайя Робинсон-Эрл.

В прошлом сезоне баскетболист с 4 годами опыта в НБА (32-й номер драфта-2021) отыграл 66 матчей за «Новый Орлеан», набирая 6,3 очка и 4,8 подбора за 18,8 минуты в среднем.