Видео
3

Лука Дончич раскачал защитника, заставив того потерять кроссовку

Из-за Дончича Уильямс потерял равновесие и обувь.

В одном из эпизодов матча «Мемфис» – «Лейкерс» Лука Дончич своими финтами заставил Винса Уильямса упасть руками на паркет, после того как у защитника «Гриззлис» слетела одна из кроссовок. 

Словенец воспользовался возможностью для атаки, но не смог ее реализовать.

По итогам встречи «Лос-Анджелес» разобрался с соперником (117:112), а Дончич отметился 44 очками, 12 подборами и 6 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoНБА
logoВинс Уильямс
logoКубок НБА
logoМемфис
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» побеждают без Леброна и Дончича. Почему это важно?
вчера, 06:20
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
30 октября, 04:55Видео
Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»
28 октября, 16:53
Главные новости
«Буллс» впервые со времен Джордана стартовали с 5-0
9 минут назад
Джа Морэнт однотипно отвечал на все вопросы после поражения от «Лейкерс»: «Идите спросите у тренерского штаба»
18 минут назад
Билл Симмонс: «Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто»
23 минуты назад
Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне
56 минут назадВидео
Кавай Ленард исполнил победный бросок под сирену в матче с «Новым Орлеаном»
56 минут назадВидео
Шэмс Чарания об игроках, которые могут сменить команду: «Янг, Адетокумбо, Леброн»
сегодня, 05:05
Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»
сегодня, 04:35Видео
Кевин Портер выбыл из строя на 4 недели из-за проблем с мениском
сегодня, 04:29
«Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе
сегодня, 04:23
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 04:22
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото