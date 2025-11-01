Чарльз Баркли о скандале со ставками: «Если ты сделал нечто настолько тупое, то это просто тупо, точка»

Телеэксперт выразил свое мнение по поводу недавних арестов Биллапса и Розира.

«Во-первых, если ты организуешь подставные покерные игры, особенно с друзьями, – это ужасно. Но очевидно, что когда игроки занимаются манипулированием статистикой, «сбривают очки», то это просто чудовищно.

Нам всем так повезло, мы зарабатываем за один месяц больше, чем большинство людей заработают за всю жизнь. И все, что тебе нужно делать, – это играть в баскетбол. Мы самые везучие люди в мире. Я так говорю о спорте. Я люблю спорт, но нам так повезло. Мы занимаемся такой ерундой и зарабатываем больше денег. Большинству из нас в мое время хорошо платили. Тебе платят два раза в месяц. И ты зарабатываешь за этот период больше, чем большинство людей заработают за всю жизнь, особенно с теми деньгами, которые сегодня получают эти парни.

Я надеюсь, что все эти обвинения не соответствуют действительности, но если ты сделал нечто настолько тупое, то это просто тупо, точка», – сказал Баркли .

Чонси Биллапс и Терри Розир были арестованы в рамках федерального расследования о нелегальных ставках и покерных играх. Вскоре тренер и игрок были освобождены из-под стражи под залог. Слушание по делу Биллапса состоится 24 ноября, Розир предстанет перед федеральным судом 8 декабря.