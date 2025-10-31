«Почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на стены?» Чарльз Баркли посмеялся над пустой квартирой Ви Джей Эджкомба

Чарльз Баркли попросил позаботиться о новичке «Сиксерс».

Во время эфира ESPN дуэт из задней линии «Филадельфии» подключился к интервью из своих квартир. Пустая комната новичка Ви Джей Эджкомба ярко контрастировала с кабинетом Тайриза Макси .

Чарльз Баркли обратился к разыгрывающему.

«Послушай, ты получил свои деньги (максимальный контракт), почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на чертовы стены? У тебя там картины, а у него белая стена.

Ну же, дружище. Если ты ветеран, подавай пример!» – воскликнул ведущий.

«Спасибо, Чак», – посмеялся Эджкомб.

«Он третий номер драфта! Но я о нем позабочусь, хорошо», – признал ответственность Макси.