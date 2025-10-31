  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на стены?» Чарльз Баркли посмеялся над пустой квартирой Ви Джей Эджкомба
10

«Почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на стены?» Чарльз Баркли посмеялся над пустой квартирой Ви Джей Эджкомба

Чарльз Баркли попросил позаботиться о новичке «Сиксерс».

Во время эфира ESPN дуэт из задней линии «Филадельфии» подключился к интервью из своих квартир. Пустая комната новичка Ви Джей Эджкомба ярко контрастировала с кабинетом Тайриза Макси.

Чарльз Баркли обратился к разыгрывающему.

«Послушай, ты получил свои деньги (максимальный контракт), почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на чертовы стены? У тебя там картины, а у него белая стена.

Ну же, дружище. Если ты ветеран, подавай пример!» – воскликнул ведущий.

«Спасибо, Чак», – посмеялся Эджкомб.

«Он третий номер драфта! Но я о нем позабочусь, хорошо», – признал ответственность Макси.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoТайриз Макси
logoФиладельфия
logoВи Джей Эджкомб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макси и Эджкомб – самый пылкий дуэт НБА. Они вернули амбиции «Сиксерс»
сегодня, 11:58Трибуна
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
вчера, 08:26
Бездарный слив: +10 очков за 2:30 до конца – и поражение
29 октября, 18:20
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
3 минуты назад
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
10 минут назад
Джордан Отт: «На кубковых матчах другая энергетика, и статистика это подтверждает»
30 минут назад
НБА. Внутрисезонный Кубок откроют встречи «Филадельфии» и «Бостона», «Мемфиса» и «Лейкерс» и другие матчи
45 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Лет 6 назад был в депрессии из-за внешнего вида. Казался себе слишком высоким и худым. Но это было глупо»
сегодня, 16:24
Дом Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити ограбили во время матча «Тандер»
сегодня, 15:59
«Атланта» воспользовалась опцией на сезон-2026/27 в контракте форварда Заккари Рисаше
сегодня, 15:50
Стеф Карри о поражении от «Бакс»: «Райан Роллинз провел невероятный матч. Они играли свободно»
сегодня, 15:42
Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»
сегодня, 15:15
«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
сегодня, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
сегодня, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
сегодня, 14:07
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото