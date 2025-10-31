Джини Басс планирует оставаться управляющей «Лейкерс» следующие 5 лет
«Лейкерс» не планируют резкой смены руководства.
Согласно предварительной информации, Джини Басс останется управляющей клуба еще минимум на 5 лет.
Семейство Басс продало контрольный пакет акций Марку Уолтеру, но сохранило долю в 15%, что позволит их представительнице оставаться во главе организации по соглашению с новым владельцем и участвовать в совете НБА.
Джини Басс занимает должность управляющей с 2013 года, при ней клуб взял 1 титул.
