«Хорнетс» воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Брэндона Миллера и Тиджана Салона

Два молодых игрока «Шарлотт» останутся в клубе на следующий сезон.

«Хорнетс» сохранят форвардов Брэндона Миллера и Тиджана Салона .

Миллер (2-й номер драфта-2023) проводит 3-й год по своему контракту новичка, следующий сезон на 15 миллионов будет последним в его соглашении. Со второго года форварда преследуют травмы. Он отыграл только 27 матчей в прошлом чемпионате и 2 в этом, после чего выбыл с подвывихом плеча.

Салон (6-й номер драфта-2024) пока не показывает стабильной игры на второй год с клубом (4 + 4,8 подбора за 13,8 минуты).

«Ему надо начинать приносить пользу в защите. Понимать, кого он должен брать на себя, как должна происходить смена опеки. Насколько у его оппонента идет бросок. Нужно ли сразу сближаться, или его соперник мажет все броски?

Нужно больше подбирать. Он неплохо работает под щитом на своей половине. Но его активность с учетом габаритов должны по-настоящему менять нашу оборонительную картину.

В нападении надо сосредоточиться на «трешках» с получения и быстром принятии решений. Если броска нет, нужно быстро понимать, как дальше стать связующим звеном для команды, планировать развитие событий. Иногда он показывает хорошие проблески в этом плане», – расссказал главный тренер Чарльз Ли .