Брэндон Миллер хочет получить альтернативное мнение по травме плеча, может пропустить несколько недель
Ситуация с травмой Брэндона Миллера осложняется.
Форвард «Шарлотт» получил травму в матче с «Филадельфией». Обследование выявило подвывих плеча. Игрок может пропустить около 3 недель.
Более подробная информация должна появиться 29 октября после возвращения команды с выездной серии.
По сведениям инсайдера Криса Хэйнса, игрок уже хочет получить альтернативное мнение по состоянию плеча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
