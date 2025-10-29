Брэндон Миллер хочет получить альтернативное мнение по травме плеча, может пропустить несколько недель

Ситуация с травмой Брэндона Миллера осложняется.

Форвард «Шарлотт » получил травму в матче с «Филадельфией». Обследование выявило подвывих плеча. Игрок может пропустить около 3 недель.

Более подробная информация должна появиться 29 октября после возвращения команды с выездной серии.

По сведениям инсайдера Криса Хэйнса, игрок уже хочет получить альтернативное мнение по состоянию плеча.