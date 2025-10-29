  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брэндон Миллер хочет получить альтернативное мнение по травме плеча, может пропустить несколько недель
0

Брэндон Миллер хочет получить альтернативное мнение по травме плеча, может пропустить несколько недель

Ситуация с травмой Брэндона Миллера осложняется.

Форвард «Шарлотт» получил травму в матче с «Филадельфией». Обследование выявило подвывих плеча. Игрок может пропустить около 3 недель.

Более подробная информация должна появиться 29 октября после возвращения команды с выездной серии.

По сведениям инсайдера Криса Хэйнса, игрок уже хочет получить альтернативное мнение по состоянию плеча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
logoШарлотт
logoБрэндон Миллер
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэндон Миллер пропустит второй матч подряд и будет осмотрен 29 октября
вчера, 04:59
Брэндон Миллер пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы плеча
26 октября, 17:15
Брэндон Миллер не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече
26 октября, 04:30
Главные новости
Двухлетний контракт Мэка Маккланга с «Пэйсерс» не гарантирован
9 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» принимает «Клипперс», 37+8+7 от Адетокумбо помогли «Милуоки» справиться с «Никс» и другие матчи
30 минут назадLive
Джейлен Браун анонсировал стрим на фоне мемов о своей прическе
вчера, 21:21Фото
Алексей Лень продолжит карьеру в «Реале»
вчера, 21:14
Кендрик Перкинс: «Через 15-20 лет в разговорах о величайшем игроке будут звучать три имени: Джордан, Леброн и Вембаньяма»
вчера, 20:57
«Это улучшает отношения между фанатами и игроками». Кевин Дюрэнт объяснил, почему считает свой троллинг в соцсетях полезным для НБА
вчера, 20:36
«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
вчера, 20:02
Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в «Никс», большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»
вчера, 19:44
Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной
вчера, 19:11
Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
вчера, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
вчера, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
вчера, 13:15
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
вчера, 09:15Видео