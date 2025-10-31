Лука Дончич и Маркус Смарт, скорее всего, сыграют против «Мемфиса»

«Лейкерс» снова обновили статусы травмированных игроков.

Луки Дончич , скорее всего, сыграет в первом матче Кубка НБА. Такая же ситуация с Маркусом Смартом .

Дончич пропустил три матча, Смарт – два.

Аду Тьеро, Гэйб Винсент , Макси Клебер и Леброн Джеймс по-прежнему недоступны.

В составе «Мемфиса » участие Джи Джи Джексона находится под вопросом.

Тай Джером, Скотти Пиппен-младший, Брэндон Кларк и Зак Иди в нескольких неделях от возвращения в строй.