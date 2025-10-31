0

«Атланта» воспользовалась опцией на сезон-2026/27 в контракте форварда Заккари Рисаше

Заккари Рисаше останется в «Хоукс».

«Атланта» воспользовалась опцией в контракте новичка 1-го номера драфта-2024. Рисаше останется в команде до лета 2027 года.

Форвард набирал 12,4 очка, 3,5 подбора и 1,2 передачи за 24,5 минуты в среднем в первом чемпионате НБА, реализуя 34,6% трехочковых бросков.

В 3-м сезоне Рисаше заработает 13,8 миллиона долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoНБА
logoАтланта
logoЗаккари Рисаше
