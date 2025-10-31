Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Лидирующий «Хапоэль Тель-Авив» на выезде сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» встретится с «Панатинаикосом» в матче участников прошлого «Финала четырех».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-1, Жальгирис Литва – 6-2, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Валенсия Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 4-3, Барселона Испания – 4-3, Монако – 4-3, Париж Франция – 4-4, Бавария Германия – 4-4, Реал Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Дубай ОАЭ – 3-5, Фенербахче Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Баскония Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.