0

Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Лидирующий «Хапоэль Тель-Авив» на выезде сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» встретится с «Панатинаикосом» в матче участников прошлого «Финала четырех».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-1, Жальгирис Литва – 6-2, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Валенсия Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 4-3, Барселона Испания – 4-3, Монако – 4-3, Париж Франция – 4-4, Бавария Германия – 4-4, Реал Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Дубай ОАЭ – 3-5, Фенербахче Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Баскония Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoХапоэль Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoБарселона
logoМонако
logoПартизан
logoПанатинаикос
logoАнадолу Эфес
logoБаскония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»
сегодня, 08:14
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
сегодня, 07:53
Евролига. «Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» и продлила победную серию до шести матчей, «Реал» разгромил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:52
Главные новости
Джарретт Аллен сломал палец руки, участие в ближайшей игре под вопросом
14 минут назад
«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке
сегодня, 09:05Видео
НБА. 27 очков и 18 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» впервые в истории клуба стартовать с 5-0, «Милуоки» победил «Голден Стэйт» благодаря 32 очкам Роллинза и другие результаты
сегодня, 08:15
«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»
сегодня, 08:14
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
сегодня, 07:53
Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»
сегодня, 07:14
Стив Керр о поражении от «Милуоки»: «Мне показалось, что это была усталость, умственная и физическая»
сегодня, 06:20
31 очко Шэя Гилджес-Александера позволило «Оклахоме» продлить серию на старте сезона до 6-0
сегодня, 06:02Видео
Дрэймонд Грин: «Не верю, что «Никс» – претенденты на титул. У них нет того, что требуется для победы на высшем уровне»
сегодня, 05:43
Бэм Адебайо забил сверху через Виктора Вембаньяму после заявления, что француз не такой уж и высокий
сегодня, 05:23Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
33 минуты назад
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
50 минут назадФото
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 08:53
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 08:47
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:40
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
вчера, 20:59
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
вчера, 19:19
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»
вчера, 17:04
Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси
вчера, 14:45Фото