  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Никому ничего не достанется просто так». Жорди Фернандес объяснил решение усадить Егора Дёмина и Бена Сарафа на скамейку в 4-й четверти
4

«Никому ничего не достанется просто так». Жорди Фернандес объяснил решение усадить Егора Дёмина и Бена Сарафа на скамейку в 4-й четверти

Главный тренер «Бруклина» награждает старание.

Жорди Фернандес объяснил решения по ротации в заключительной четверти игры с «Хоукс» (112:117), оставившие защитников Егора Дёмина и Бена Сарафа на скамейке.

«Тайриз Мартин выглядел потрясающе. 20 минут, 13 очков, 5 подборов. Все дело в наших задачах, тех, кто помогает команде бороться. Никому ничего не достанется просто так.

Это награда баскеболисту, который здорово провел лето и хорошо показал себя на паркете. Все очень просто», – заключил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Слэйтера
logoБруклин
Жорди Фернандес
logoАтланта
logoЕгор Дёмин
Бен Сараф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
57 минут назад
Егор Дёмин вернулся в состав «Нетс», набрав 4 очка и 3 передачи в проигранном матче с «Хоукс»
сегодня, 05:38Фото
Жорди Фернандес: «Хочу, чтобы Егор Дёмин заходил в «краску». Ему надо разобраться с этим вопросом»
сегодня, 05:30
Главные новости
Мэтт Барнс: «Эмбиид отрабатывает все свои деньги, когда на площадке, но он там не очень часто. Как долго еще «Сиксерс» будут принимать его такого?»
3 минуты назад
Дюрэнт извинился перед фанатом в соцсетях за промахи с линии штрафных
19 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
21 минуту назад
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
28 минут назад
Остин Ривз: «Мне нельзя терять самообладание, потому что команда сейчас смотрит на меня»
33 минуты назад
Лука Дончич близок к возвращению в строй
34 минуты назад
Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
42 минуты назадВидео
Яннис Адетокумбо о том, мешают ли ему слухи: «Вокруг меня носятся четыре маленьких гремлина. У меня нет времени читать все это»
54 минуты назад
НБА. Бросок Ривза под сирену принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой», 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Кливленд» и другие результаты
57 минут назад
Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
18 минут назад
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
вчера, 19:54
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
вчера, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
вчера, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
вчера, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59