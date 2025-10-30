«Никому ничего не достанется просто так». Жорди Фернандес объяснил решение усадить Егора Дёмина и Бена Сарафа на скамейку в 4-й четверти

Главный тренер «Бруклина» награждает старание.

Жорди Фернандес объяснил решения по ротации в заключительной четверти игры с «Хоукс» (112:117), оставившие защитников Егора Дёмина и Бена Сарафа на скамейке.

«Тайриз Мартин выглядел потрясающе. 20 минут, 13 очков, 5 подборов. Все дело в наших задачах, тех, кто помогает команде бороться. Никому ничего не достанется просто так.

Это награда баскеболисту, который здорово провел лето и хорошо показал себя на паркете. Все очень просто», – заключил специалист.