Дабл-дабл Тайриза Макси (39+10) помог «Филадельфии» продлить победную серию до 4 матчей
«Сиксерс» удачно начали сезон на фоне яркой игры Тайриза Макси.
Разыгрывающий снова отличился в матче с «Вашингтоном», который стал 4-м победным в чемпионате (139:134).
На счету Макси 39 очков при 11 точных из 25 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 14 из 16 с линии, 10 передач, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 47 минут на площадке.
Новичок Ви Джей Эджкомб добавил 14 очков, 6 подборов и 4 передачи.
В активе центрового Джоэла Эмбиида 25 очков (9 из 17 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 7 подборов и 5 передач за 23 минуты.
