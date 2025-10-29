Видео
0

Дабл-дабл Тайриза Макси (39+10) помог «Филадельфии» продлить победную серию до 4 матчей

«Сиксерс» удачно начали сезон на фоне яркой игры Тайриза Макси.

Разыгрывающий снова отличился в матче с «Вашингтоном», который стал 4-м победным в чемпионате (139:134).

На счету Макси 39 очков при 11 точных из 25 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 14 из 16 с линии, 10 передач, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 47 минут на площадке.

Новичок Ви Джей Эджкомб добавил 14 очков, 6 подборов и 4 передачи.

В активе центрового Джоэла Эмбиида 25 очков (9 из 17 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 7 подборов и 5 передач за 23 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoТайриз Макси
logoВи Джей Эджкомб
logoДжоэл Эмбиид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб набрали 186 очков за первые три игры сезона. Это лучший показатель для стартовой задней линии за последние 50 лет
вчера, 12:24
43 очка Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать третью победу подряд
вчера, 04:50Видео
Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»
26 октября, 07:11Видео
Главные новости
31+9 от Шэя Гилджес-Александера приблизили «Тандер» к клубному рекорду на старте чемпионата
6 минут назадВидео
37+8+7 от Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» победить «Никс»
18 минут назадВидео
Хайме Хакес набрал 28 очков за 28 минут и закончил матч с «Шарлотт» с «+43»
32 минуты назадВидео
НБА. «Голден Стэйт» крупно обыграл «Клипперс», 37+8+7 от Адетокумбо помогли «Милуоки» справиться с «Никс» и другие результаты
35 минут назад
Алекс Сарр набрал 31+11+5 в проигранном матче с «Филадельфией»
45 минут назадВидео
Майкл Джордан о распределении нагрузки: «Ты играешь в баскетбол 2,5-3 часа в день. Что ты делаешь еще 21 час?»
сегодня, 04:52
Игроки НБА провели рекордные 4 матча с 50 очками и 16 – с 40 очками за 1-ю неделю чемпионата
сегодня, 04:40Фото
Двухлетний контракт Мэка Маккланга с «Пэйсерс» не гарантирован
сегодня, 04:15
Брэндон Миллер хочет получить альтернативное мнение по травме плеча, может пропустить несколько недель
сегодня, 04:05
Джейлен Браун анонсировал стрим на фоне мемов о своей прическе
вчера, 21:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
вчера, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
вчера, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
вчера, 13:15
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
вчера, 09:15Видео