Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Орландо»

Ник Нерс оставил Эмбиида вне заявки на матч с «Орландо».

31-летнему центровому предоставлен отдых в рамках контроля нагрузки после травмы левого колена.

В первых двух играх сезона-2025/26 Эмбиид в среднем набирал 12 очков, 4 подбора и 3 передачи за 20 минут игрового времени.

Помимо Эмбиида, «Филадельфия» также не сможет рассчитывать на Пола Джорджа, Джареда Маккейна, Трендона Уотфорда и Доминика Барлоу из-за травм.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
