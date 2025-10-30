Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»
Защитник перешел в «Сакраменто» из «Чикаго» в прошлом сезоне в результате обмена. В гостевом матче на арене бывшего клуба Лавин стал самым результативным на площадке, но «Кингз» все равно уступили – 113:126.
«Люблю Чикаго. Хоть были и взлеты, и падения. Важные моменты для моей семьи и карьеры. Зрелость.
Знаю, что сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал. Но иногда приходится просто делать то, что можешь. Никто не хочет проигрывать, но действовать нужно с тем раскладом, который тебе достался, прилагая все силы. Считаю, что именно так я и поступал. Ценю все моменты, продолжу болеть за команду и организацию, кроме наших очных встреч.
На коротком промежутке (до травмы Лонзо Болла) мы видели, насколько хорошей могла быть наша команда, но там было много факторов. Победное мышление должно пронизывать всю организацию сверху донизу. Нам чего-то не хватило. Остается смириться с этим и разобраться, что было не так. А после этого перестроиться и омолодиться. Уважаю решения клуба, рад, что у него все хорошо», – заключил Лавин.
Защитник всего один раз выходил с бывшей командой в плей-офф и уступил в 1-м раунде (1-4).