Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал»

Зак Лавин прокомментировал матч на арене «Буллз».

Защитник перешел в «Сакраменто » из «Чикаго» в прошлом сезоне в результате обмена. В гостевом матче на арене бывшего клуба Лавин стал самым результативным на площадке, но «Кингз» все равно уступили – 113:126.

«Люблю Чикаго. Хоть были и взлеты, и падения. Важные моменты для моей семьи и карьеры. Зрелость.

Знаю, что сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал. Но иногда приходится просто делать то, что можешь. Никто не хочет проигрывать, но действовать нужно с тем раскладом, который тебе достался, прилагая все силы. Считаю, что именно так я и поступал. Ценю все моменты, продолжу болеть за команду и организацию, кроме наших очных встреч.

На коротком промежутке (до травмы Лонзо Болла ) мы видели, насколько хорошей могла быть наша команда, но там было много факторов. Победное мышление должно пронизывать всю организацию сверху донизу. Нам чего-то не хватило. Остается смириться с этим и разобраться, что было не так. А после этого перестроиться и омолодиться. Уважаю решения клуба, рад, что у него все хорошо», – заключил Лавин.

Защитник всего один раз выходил с бывшей командой в плей-офф и уступил в 1-м раунде (1-4).