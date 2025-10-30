Трэй Янг получил травму правого колена в игре с «Бруклином»
Трэй Янг не смог закончить матч с «Нетс».
Разыгрывающий «Атланты» получил травму правого колена в 1-й четверти матча с «Бруклином». Янг провел 7 минут на площадке и набрал 6 очков, 1 передачу и 1 подбор.
Защитнику предстоит пройти МРТ.
«Хоукс» справились с «Нетс» в его отсутствие – 117:112.
