Трэй Янг получил травму правого колена в игре с «Бруклином»

Трэй Янг не смог закончить матч с «Нетс».

Разыгрывающий «Атланты» получил травму правого колена в 1-й четверти матча с «Бруклином». Янг провел 7 минут на площадке и набрал 6 очков, 1 передачу и 1 подбор.

Защитнику предстоит пройти МРТ.

«Хоукс» справились с «Нетс» в его отсутствие – 117:112.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
