  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Пришло время». Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса и выложил загадочное сообщение в соцсетях
Видео
1

«Пришло время». Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса и выложил загадочное сообщение в соцсетях

Трэй Янг обеспокоил фанатов «Хоукс».

Баскетболист выложил видео, отсылающее к недавнему тизеру «Второе решение» Леброна Джеймса.

– Точно хочешь это сделать?

– Пришло время.

После чего написал «просто бизнес» в соцсетях.

У Янга остаются 2 года по контракту с опцией игрока на второй. Клуб не начинал переговоры о продлении этим летом.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3004 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Трэя Янга
