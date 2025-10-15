«Пришло время». Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса и выложил загадочное сообщение в соцсетях

Трэй Янг обеспокоил фанатов «Хоукс».

Баскетболист выложил видео, отсылающее к недавнему тизеру «Второе решение» Леброна Джеймса.

– Точно хочешь это сделать?

– Пришло время.

После чего написал «просто бизнес» в соцсетях.

У Янга остаются 2 года по контракту с опцией игрока на второй. Клуб не начинал переговоры о продлении этим летом.