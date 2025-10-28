«Портленд» впервые с 2019-го вышел фаворитом на гостевой матч с «Лейкерс» – победил 122:108

«Лейкерс» уступили «Портленду» (108:122) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» впервые с апреля 2019 года котировались андердогами домашнего матча с «Портлендом». На победу «Лос-Анджелеса» давали коэффициент 2.21, на успех гостей – 1.67.

Из-за травм игру пропускали лидеры «Лейкерс» – Лука Дончич и Леброн Джеймс.