37+8+7 от Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» победить «Никс»

Яннис Адетокумбо принес команде вторую домашнюю победу.

«Милуоки» еще не проигрывал на своей арене (2-0). В этот раз команда победила «Нью-Йорк» – 121:111.

На счету Янниса Адетокумбо 37 очков, 8 подборов, 7 передач, 1 перехват и 2 блок-шота. Форвард реализовал 16 из 22 бросков с игры и 5 из 7 штрафных.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон ответил 36 очками (14 из 25 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 7 из 9 с линии). Форвард Микэл Бриджес добавил дабл-дабл – 24 очка (8 из 16 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 11 подборов и 6 передач.