НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
НБА отстранила игрока «Хит» и тренера «Портленда» после арестов по громкому делу.
«Мы находимся в процессе рассмотрения федеральных обвинительных заключений, объявленных сегодня. Терри Розир и Чонси Биллапс немедленно отстраняются от работы в своих командах, и мы продолжим сотрудничать с соответствующими органами.
Мы воспринимаем эти обвинения со всей серьезностью, и честность нашей игры остается нашим главным приоритетом», – говорится в заявлении лиги.
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
