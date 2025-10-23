  • Спортс
  НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках

НБА отстранила игрока «Хит» и тренера «Портленда» после арестов по громкому делу.

«Мы находимся в процессе рассмотрения федеральных обвинительных заключений, объявленных сегодня. Терри Розир и Чонси Биллапс немедленно отстраняются от работы в своих командах, и мы продолжим сотрудничать с соответствующими органами.

Мы воспринимаем эти обвинения со всей серьезностью, и честность нашей игры остается нашим главным приоритетом», – говорится в заявлении лиги.

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники

