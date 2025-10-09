Даниилу Касаткину отказали в освобождении, окончательное решение по экстрадиции в США будет принято 29 октября

Даниил Касаткин остается под стражей.

Суд не принял аргументов адвоката об истечении сроков оформления экстрадиции и не отпустил российского баскетболиста.

Следующее заседание назначено на 29 октября, на нем будет принято окончательное решение.

Касаткин был задержан во Франции 21 июня из-за подозрений в участии работы мошеннической хакерской группы.

«Прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований.

В деле есть нарушение принципа презумпции невиновности», – заявил адвокат игрока.