Даниилу Касаткину отказали в освобождении, окончательное решение по экстрадиции в США будет принято 29 октября
Даниил Касаткин остается под стражей.
Суд не принял аргументов адвоката об истечении сроков оформления экстрадиции и не отпустил российского баскетболиста.
Следующее заседание назначено на 29 октября, на нем будет принято окончательное решение.
Касаткин был задержан во Франции 21 июня из-за подозрений в участии работы мошеннической хакерской группы.
«Прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований.
В деле есть нарушение принципа презумпции невиновности», – заявил адвокат игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Информационное агентство ТАСС
