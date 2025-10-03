  • Спортс
0

Адвокат Даниила Касаткина: «По истечении срока в 60 дней экстрадиционное заключение под стражу должно было быть прекращено»

Даниил Касаткин находится под арестом незаконно.

Российский баскетболист был задержан 21 июня из-за подозрений в участии работы мошеннической хакерской группы, экстрадиция должна была быть оформлена за 60 дней по словам адвоката.

«В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока, то есть 60 дней, экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено. Это одновременно и содержание под стражей, и мера судебного контроля. Получение дополнительных документов, направленных запрашивающей стороной, то есть в нашем случае Соединенными Штатами, в поддержку запроса об экстрадиции после истечения вышеуказанного срока в 60 дней, не может повлечь за собой сохранение мер, принятых в отношении разыскиваемого лица», – заявил Фредерик Бело.

Последнее слушание было запланировано на 1 октября, но оказалось перенесено из-за незаконченного перевода документов американской стороны. Адвокат считает это способом дополнительно затянуть время содержания Касаткина под стражей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Информационное агентство ТАСС
logoМБА-МАИ
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
logoДаниил Касаткин
