Зайон Уильямсон забил сверху через Виктора Вембаньяму в первом же владении матча

Уильямсон решил задать тон игры с первых секунд.

Звездный форвард «Нового Орлеана» начал матч против «Сан-Антонио » данком с сопротивлением Виктора Вембаньямы .

В итогам встречи на счету Уильямсона 27 очков, 10 подборов и 7 передач, Вембаньяма ответил 29 очками, 11 подборами и 9 блок-шотами.

«Сперс» оказались сильнее в овертайме – 120:116.