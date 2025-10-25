Зайон Уильямсон забил сверху через Виктора Вембаньяму в первом же владении матча
Уильямсон решил задать тон игры с первых секунд.
Звездный форвард «Нового Орлеана» начал матч против «Сан-Антонио» данком с сопротивлением Виктора Вембаньямы.
В итогам встречи на счету Уильямсона 27 очков, 10 подборов и 7 передач, Вембаньяма ответил 29 очками, 11 подборами и 9 блок-шотами.
«Сперс» оказались сильнее в овертайме – 120:116.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2249 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости