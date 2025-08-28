Девушка Даниила Касаткина: «Общаемся по телефону и письмами. Разрешения на посещение пока нет»

Девушка Даниила Касаткина рассказала, как поддерживает связь с баскетболистом.

«Нет прямого отказа от прокурора или судьи на посещение. Мы впервые подали документ на посещение 27 июня. И ответа нет. Они тянут время. Обещали разрешение, но его пока нет. Мы с Даниилом общаемся по телефону и письмами. Мы виделись в среду и 9 июля на суде. Нам удалось немного поговорить и обняться. Не знаю, чем все это мотивировано. Это жестоко, не видеть любимого человека! Надеюсь получить разрешение его увидеть до моего отъезда в Россию. У меня кончается виза.

Я смогла ему передать книги. Он прочитал порядка 11 книг. Читает «Войну и мир». Он тренируется со своим весом. Его команда передает ему некоторые программы для тренировок. Он пишет дневники о своем пребывании в тюрьме. 22 часа он в камере. Он с соседом общается на английском. Даниил чувствует одиночество, потому что все говорят по‑французски. Мы стараемся часто созваниваться. Но получается говорить немного.

У родителей в порядке со здоровьем, но это тяжело. Мы все делаем, чтобы скорее этот кошмар закончился. Они сильно переживают.

Я провожу время в основном в квартире или гуляю по Парижу. Посольство оказывает помощь. Общаемся с адвокатами. У меня нет никаких друзей, я в Париже никого не знаю.

Пока не знаю, какие дальнейшие планы относительно моего приезда в США. У меня трудности с получением визы могут быть. В США уже наняли адвоката на случай его экстрадиции. Его могут экстрадировать в США, но мы все равно не имеем информации о сроках. Буду просто ждать и все», – рассказала Анна Кулешова.