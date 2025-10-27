«Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги

НБА усиливает контроль за ставками после громкого скандала.

Лига уведомила все 30 команд о том, что начала процесс пересмотра политики в области отчетности о травмах, обучения и подготовки всего персонала, а также усиления внутренних и внешних программ мониторинга для выявления подозрительной, связанной со ставками. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, получивший доступ к служебной записке.

«Хотя необычные ставки на «меньше» Терри Розира в матче марта 2023 года были выявлены в реальном времени, поскольку ставки были сделаны легально, мы считаем, что с юридической и регуляторной точки зрения можно сделать больше для защиты целостности НБА и наших аффилированных лиг. В частности, ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения в плане честной игры и требуют дополнительного контроля», – говорится в документе.