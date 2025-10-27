  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги
3

«Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги

НБА усиливает контроль за ставками после громкого скандала.

Лига уведомила все 30 команд о том, что начала процесс пересмотра политики в области отчетности о травмах, обучения и подготовки всего персонала, а также усиления внутренних и внешних программ мониторинга для выявления подозрительной, связанной со ставками. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, получивший доступ к служебной записке.

«Хотя необычные ставки на «меньше» Терри Розира в матче марта 2023 года были выявлены в реальном времени, поскольку ставки были сделаны легально, мы считаем, что с юридической и регуляторной точки зрения можно сделать больше для защиты целостности НБА и наших аффилированных лиг. В частности, ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения в плане честной игры и требуют дополнительного контроля», – говорится в документе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
происшествия
logoЧонси Биллапс
Шэмс Чарания
logoТерри Розир
logoНБА
logoАдам Сильвер
Ставки на спорт
Ставки на баскетбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Материалы по теме
Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР по мошенничеству на ставках с участием представителей лиги
25 октября, 17:54
Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
24 октября, 14:28Видео
Чонси Биллапс – центральная фигура как в расследовании о покере, так и в расследовании о ставках
24 октября, 09:15
Главные новости
92% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Ахмата» над «Сочи»
сегодня, 14:52
17 удалений было в субботнем матче «Ак Барса» и «Адмирала». 2.75 – минимум 10 малых штрафов сегодня
сегодня, 14:23
«Ахмат» Черчесова не побеждает 4 матча подряд. 2.43 – «Сочи» не проиграет
сегодня, 12:39
«Авангард» и «Металлург» – самые результативные команды сезона КХЛ. 1.90 – забьют минимум 6 голов на двоих
сегодня, 11:17
«Металлург» 14 матчей подряд не забивает больше 3 шайб «Авангарду» на выезде. 3.05 – тренд прервется
сегодня, 09:55
«Селтик» отстает на 8 очков от лидирующего «Хартса». 2.50 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
сегодня, 09:31
Синнер и Алькарас встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025-м, где оба были заявлены. 2.15 – сыграют парижском финале
сегодня, 09:11
Коэффициент на чемпионство «Арсенала» обвалился почти в 2 раза – с 1.80 до 1.45. «Сити» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «МЮ» – 4-й
сегодня, 08:34
«Реал» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (68,9%). На титул «Барсы» дают 25,7%, «Атлетико» – 3,4%
сегодня, 08:04
«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, считают букмекеры. Петербуржцы отстают от «Краснодара» на 3 очка
сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Обе команды стабильно много забивают и пропускают». Прогноз Александра Плеханова на «Авангард» – «Металлург»
сегодня, 10:52
«Ювентус» – фаворит против «Лацио» на выезде. Туринцы не побеждают 7 матчей подряд
вчера, 19:29
«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности
вчера, 16:10
Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи
вчера, 14:18
«Неужели есть сомнения, что Сперцян с Кордобой завалят меньше одного?» Чернявский о матче «Краснодар» – «Рубин»
вчера, 14:15
«Барса» хандрит, но даже так остается одной из лучших в мире по игре». Боков сделал прогноз на класико
вчера, 12:59
«Команда Семака не проигрывает уже 8 матчей и, кажется, не собирается». Прогноз Чернявского на «Зенит» – «Динамо»
вчера, 12:25
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в статусе единоличного лидера АПЛ». Прогноз на матч от Славы Палагина
вчера, 11:55
«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
вчера, 10:10Промо
Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»
вчера, 08:48Промо