0

Двухлетний контракт Мэка Маккланга с «Пэйсерс» не гарантирован

Появились подробности соглашения Мэка Маккланга.

«Индиана» приобрела защитника на фоне травм игроков ротации.

Контракт Маккланга рассчитан на два года и не гарантирован. Второй сезон включает в себя опцию клуба.

26-летний баскетболист провел в общей сложности 6 матчей в НБА, набирая 5,5 очка, 2,3 подбора и 2,2 передачи за 12,7 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Мэк Маккланг
logoНБА
logoИндиана
