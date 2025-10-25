37 очков Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от второго поражения в сезоне

Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком «Рокетс» во встрече с «Пистонс».

Звездный форвард «Хьюстона» записал на свой счет 37 очков при 9 из 18 с игры и 16 из 18 с линии, что не спасло его команду от поражения со счетом 111:115.

Дюрэнт также набрал 3 подбора, 1 передачу, 3 перехвата и 1 блок-шот.