Тайриз Халибертон исполнил данк на тренировке

Тайриз Халибертон снова ставит сверху.

Разыгрывающий «Индианы» выложил видео с индивидуального занятия, когда набросил самому себе от паркета и исполнил данк с двух рук.

«Вау», – произнес главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл .

Халибертон восстанавливается после разрыва ахилла, который получил в 7-м матче финальной серии.