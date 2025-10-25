Видео
0

Тайриз Халибертон исполнил данк на тренировке

Тайриз Халибертон снова ставит сверху.

Разыгрывающий «Индианы» выложил видео с индивидуального занятия, когда набросил самому себе от паркета и исполнил данк с двух рук.

«Вау», – произнес главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.

Халибертон восстанавливается после разрыва ахилла, который получил в 7-м матче финальной серии.

