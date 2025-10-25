Тайриз Халибертон исполнил данк на тренировке
Тайриз Халибертон снова ставит сверху.
Разыгрывающий «Индианы» выложил видео с индивидуального занятия, когда набросил самому себе от паркета и исполнил данк с двух рук.
«Вау», – произнес главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.
Халибертон восстанавливается после разрыва ахилла, который получил в 7-м матче финальной серии.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2322 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
