Пол Пирс об аресте: «Я стар, я устал, и я уснул»

Пирс в соцсетях объяснил свое задержание.

«Представьте, что вы стоите в пробке 45 минут и засыпаете. Я сделал это фото той ночью, потому что никогда раньше не стоял в такой долгой пробке. Я стар, я устал, и я уснул. Со мной все в порядке, ребята, спасибо за вашу любовь», – написал Пирс.

Чемпион НБА-2008 был арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщило издание TMZ, бывшего игрока нашли спящим за рулем своего внедорожника Range Rover на автостраде в Лос-Анджелесе. Пробка, по данным источников, образовалась из-за несвязанной с ним автомобильной аварии, но Пирса обнаружили уже после того, как полосы на шоссе 101 были вновь открыты для движения.