Макс Кристи о 2 очках и 1/9 с игры у Флэгга против «Тандер»: «Команда недостаточно помогает ему»

Макс Кристи объяснил еще один неудачный матч Купера Флэгга.

На счету 1-го номера драфта-2025 2 очка, 2 подбора и 2 перехвата при 1 из 9 с игры в проигранной встрече с «Тандер» (94:101).

«Такое случается. Ему 18, и он вышел против действующих чемпионов. Эти ребята феноменальны в защите. У них есть Лу Дорт, член первой пятерки по игре в защите, он буквально приклеился к Куперу и преследовал его всю встречу, так что ничего такого не случилось.

Нам, его товарищам по команде, нужно предоставлять Флэггу более удобные возможности для атаки и снижать уровень стресса. Нам нужно ставить более эффективные заслоны, нужно делать его открытым, нужно делать так, чтобы он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем, как мне кажется, он чувствует себя сейчас. Все это зависит не только от него. Это зависит от всей команды.

У Купера огромный потенциал, мы все это видели. Но он молод и неопытен, а соперники готовятся к игре против него. Команда должна делать все, чтобы облегчать ему жизнь», – заявил защитник «Мэверикс».