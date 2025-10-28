Гэйб Винсент пропустит от 2 до 4 недель

Защитник «Лейкерс» не сможет помочь команде в ближайшее время.

После прохождения процедуры МРТ у Гэйба Винсента были диагностированы небольшой разрыв и растяжение связок левой лодыжки, баскетболист пропустит от 2 до 4 недель.

Защитник получил травму в третьей четверти вчерашнего матча против «Сакраменто» и после игры покинул арену в защитном ботинке.

Винсент выходил в стартовом составе «Лейкерс » в трех первых матчах сезона, заменяя травмированного Леброна Джеймса.