Гэйб Винсент пропустит от 2 до 4 недель
Защитник «Лейкерс» не сможет помочь команде в ближайшее время.
После прохождения процедуры МРТ у Гэйба Винсента были диагностированы небольшой разрыв и растяжение связок левой лодыжки, баскетболист пропустит от 2 до 4 недель.
Защитник получил травму в третьей четверти вчерашнего матча против «Сакраменто» и после игры покинул арену в защитном ботинке.
Винсент выходил в стартовом составе «Лейкерс» в трех первых матчах сезона, заменяя травмированного Леброна Джеймса.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
