Дуайт Ховард включил себя и не включил Мэка Маккланга в четверку лучших участников данк-контестов НБА
Дуайт Ховард составил Гору Рашмор (Топ-4) лучших участников данк-контестов НБА.
«Непростая задача. Должен взять сюда Винса Картера. Должен взять Доминика Уилкинса. А еще возьму Джоша Смита и себя», – заявил победитель конкурса 2008 года.
Мэк Маккланг в этом году выиграл данк-контест третий раз подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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