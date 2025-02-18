Дуайт Ховард включил себя и не включил Мэка Маккланга в четверку лучших участников данк-контестов НБА

Дуайт Ховард составил Гору Рашмор (Топ-4) лучших участников данк-контестов НБА.

«Непростая задача. Должен взять сюда Винса Картера . Должен взять Доминика Уилкинса . А еще возьму Джоша Смита и себя», – заявил победитель конкурса 2008 года.

Мэк Маккланг в этом году выиграл данк-контест третий раз подряд.