«Индиана» и Аарон Несмит согласовали продление на 2 года и 40,4 млн долларов

«Индиана» и Аарон Несмит продлят контракт.

Стороны договорились о сделке на 2 сезона и 40,4 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до 2029 года и содержит трейд-кикер.

В минувшем сезоне защитник (26 лет, 198 см) набирал 12,0 очка, 4,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру. Несмит стартовал во всех 23 матчах плей-офф, в котором «Пэйсерс» дошли до финала, зарекомендовав ключевым игроком обороны команды.