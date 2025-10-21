«Индиана» и Аарон Несмит согласовали продление на 2 года и 40,4 млн долларов
«Индиана» и Аарон Несмит продлят контракт.
Стороны договорились о сделке на 2 сезона и 40,4 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до 2029 года и содержит трейд-кикер.
В минувшем сезоне защитник (26 лет, 198 см) набирал 12,0 очка, 4,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру. Несмит стартовал во всех 23 матчах плей-офф, в котором «Пэйсерс» дошли до финала, зарекомендовав ключевым игроком обороны команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
