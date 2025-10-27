Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»

Тренер «Далласа» высоко оценил игру новичка в матче против «Торонто» (139:129).

«Его способность читать защиту, понимать, кто его опекает, и выбирать нужные действия… его баскетбольный IQ исключительно высок. Умение бросать трехочковые с ведения, проникать в «краску» и создавать моменты в решающие 2-3 минуты – это очень ценно для нас.

Набрать 139 очков – отличный ответ после прошлой игры. Команда движется в правильном направлении. Игроки продемонстрировали высокий уровень взаимодействия, как в оборонительных, так и в атакующих действиях», – заявил Кидд .

В первых трех играх своего дебютного сезона 18-летний Купер Флэгг в среднем набирал 16,7 очка, 6,3 подбора и 3,3 передачи за 32 минуты на площадке.