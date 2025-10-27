5

Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер буквально продает НБА самой большой диктатуре в мире»

Экс-игрок НБА раскритиковал комиссионера НБА за политику лиги в отношении Китая.

«Очевидно, что НБА никогда не была фанатом президента Трампа, и они полностью ориентирована на Китай.

Это одни из проблем, с которыми ты сталкивался как игрок, когда критиковал Китай – и потом тебя просто вытесняли из лиги.

Для меня это безумие. Когда нас поместили в «пузырь» НБА, сам Адам Сильвер сказал: «Это баскетбол. Давайте обсудим проблемы, происходящие в Америке». Все говорили о проблемах, которые происходят здесь, и Адам Сильвер вместе с НБА понимали, что это на них не повлияет.

Деньги и бизнес – в прошлом году в Китае игры НБА смотрело больше людей, чем в США. Когда я начал говорить о нарушениях прав человека в Китае, они попытались заставить меня замолчать.

Это позор – потому что Адам Сильвер буквально продает эту лигу самой большой диктатуре в мире. Поэтому я считаю, что ему следует уйти с поста комиссионера», – заявил Энес Кантер Фридом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Fox
logoЭнес Кантер Фридом
logoАдам Сильвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
12 октября, 15:52
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
9 октября, 14:50
Главные новости
Энтони Эдвардс выбыл на две недели
45 минут назад
НБА. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Хьюстон» примет «Бруклин» и другие матчи
сегодня, 16:30
Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд
сегодня, 16:18
Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
сегодня, 16:03
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»
сегодня, 15:22
Блок-шот Георгия Жбанова и данк Глеба Фирсова – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 14:59Видео
Док Риверс о матче с «Кливлендом»: «Зонная защита сработала феноменально. Именно это вернуло нас в игру»
сегодня, 14:48
Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Орландо»
сегодня, 14:32
Джейсон Кидд о Купере Флэгге: «Его баскетбольный IQ исключительно высок»
сегодня, 13:33
Яннис Адетокумбо: «В баскетболе ФИБА защита жестче, чем в НБА»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
11 минут назад
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
27 минут назад
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
сегодня, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
сегодня, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
сегодня, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
сегодня, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live