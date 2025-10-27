Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер буквально продает НБА самой большой диктатуре в мире»

Экс-игрок НБА раскритиковал комиссионера НБА за политику лиги в отношении Китая.

«Очевидно, что НБА никогда не была фанатом президента Трампа, и они полностью ориентирована на Китай.

Это одни из проблем, с которыми ты сталкивался как игрок, когда критиковал Китай – и потом тебя просто вытесняли из лиги.

Для меня это безумие. Когда нас поместили в «пузырь» НБА, сам Адам Сильвер сказал: «Это баскетбол. Давайте обсудим проблемы, происходящие в Америке». Все говорили о проблемах, которые происходят здесь, и Адам Сильвер вместе с НБА понимали, что это на них не повлияет.

Деньги и бизнес – в прошлом году в Китае игры НБА смотрело больше людей, чем в США. Когда я начал говорить о нарушениях прав человека в Китае, они попытались заставить меня замолчать.

Это позор – потому что Адам Сильвер буквально продает эту лигу самой большой диктатуре в мире. Поэтому я считаю, что ему следует уйти с поста комиссионера», – заявил Энес Кантер Фридом .