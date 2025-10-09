Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»

Экс-игрока НБА считает, что Леброн сыграл роль в том, что у Уэстбрука нет клуба.

«Никого не хочу обвинять, не хочу винить Леброна. Но сейчас играть за «Лейкерс » очень тяжело.

Когда ты играешь с кем-то вроде Леброна , все вращается только вокруг них. И если сезон складывается неудачно, то всегда нужен «козел отпущения».

В какой-то момент они выбрали Рассела Уэстбрука . После этого взгляните на его карьеру – этот парень сейчас не может найти себе команду.

Все это очень сильно повлияло на него в психологическом плане», – заявил Энес Кантер Фридом .

Рассел Уэстбрук провел 130 матчей в составе «Лейкерс», набирая в среднем 17,4 очка, 6,9 подбора и 7,2 передачи за 32 минуты на площадке.