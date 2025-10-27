Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»

Редик отметил уникальный путь незадрафтованного игрока к матчу в 50+ очков.

«Сегодня он сделал для нас буквально все. Забивал с невероятной эффективностью. Но самое впечатляющее – его настойчивость и желание бороться. Это видно каждый день, когда он выходит в зал.

Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте… и вот он набирает 50 очков! Такие моменты – особенные», – заявил главный тренер «Лейкерс ».

Редик также подчеркнул, что энергия и лидерские качества Ривза помогли команде в отсутствие Луки Дончича и Леброна Джеймса: «Всегда нужен кто-то, кто сможет завести команду… Сегодня этим человеком был Остин».

Остин Ривз набрал 51 очко в победном матче с «Сакраменто» – новый рекорд карьеры