Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»
Редик отметил уникальный путь незадрафтованного игрока к матчу в 50+ очков.
«Сегодня он сделал для нас буквально все. Забивал с невероятной эффективностью. Но самое впечатляющее – его настойчивость и желание бороться. Это видно каждый день, когда он выходит в зал.
Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте… и вот он набирает 50 очков! Такие моменты – особенные», – заявил главный тренер «Лейкерс».
Редик также подчеркнул, что энергия и лидерские качества Ривза помогли команде в отсутствие Луки Дончича и Леброна Джеймса: «Всегда нужен кто-то, кто сможет завести команду… Сегодня этим человеком был Остин».
Остин Ривз набрал 51 очко в победном матче с «Сакраменто» – новый рекорд карьеры
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Spectrum SportsNet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости