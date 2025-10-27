Тайрон Лю: «Чонси Биллапс сохраняет уверенность. У него всегда есть моя любовь и поддержка»

Лю, давний друг Биллапса, поговорил с ним после ареста.

«Когда ты знаешь кого-то так долго, ты можешь понять просто по голосу – в порядке ли он. Как я уже сказал, он сохраняет уверенность. Самая сложная часть для него – это то, что через это проходит его семья.

Это сложно осознать. Тяжело видеть, как он проходит через что-то подобное, вместе со своими тремя дочерьми, моими крестницами, и своей женой Пайпер.

Я верю в характер Чонси . Я знаю, что он за человек. Мы знакомы с тех пор, как мне было 17 лет. Так что мне просто тяжело видеть, как такое происходит. У него всегда есть моя любовь и поддержка.

Просто услышав его голос, я смог понять, что он в порядке. Это было приятно слышать», – сказал Лю.

«Блэйзерс» отстранили Биллапса от работы после его ареста в рамках федерального расследования незаконных спортивных ставок и договорных покерных игр.

Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда » был назначен Тьяго Сплиттер.