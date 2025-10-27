0

Тайрон Лю: «Чонси Биллапс сохраняет уверенность. У него всегда есть моя любовь и поддержка»

Лю, давний друг Биллапса, поговорил с ним после ареста.

«Когда ты знаешь кого-то так долго, ты можешь понять просто по голосу – в порядке ли он. Как я уже сказал, он сохраняет уверенность. Самая сложная часть для него – это то, что через это проходит его семья.

Это сложно осознать. Тяжело видеть, как он проходит через что-то подобное, вместе со своими тремя дочерьми, моими крестницами, и своей женой Пайпер.

Я верю в характер Чонси. Я знаю, что он за человек. Мы знакомы с тех пор, как мне было 17 лет. Так что мне просто тяжело видеть, как такое происходит. У него всегда есть моя любовь и поддержка.

Просто услышав его голос, я смог понять, что он в порядке. Это было приятно слышать», – сказал Лю.

«Блэйзерс» отстранили Биллапса от работы после его ареста в рамках федерального расследования незаконных спортивных ставок и договорных покерных игр.

Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда» был назначен Тьяго Сплиттер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЧонси Биллапс
logoПортленд
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР по мошенничеству на ставках с участием представителей лиги
25 октября, 17:54
Тим Донахи о расследовании ФБР по делу Чонси Биллапса и Терри Розира: «Это только начало, все будет расти со скоростью лесного пожара»
25 октября, 16:10
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
25 октября, 13:45Видео
Главные новости
Данки Купера Флэгга и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
38 минут назадВидео
Антон Астапкович о Егоре Дёмине: «Надеюсь, что он окрепнет и будет продавливать европейскую точку зрения, как Йокич или Дончич»
56 минут назад
Джордан Пул о «Новом Орлеане»: «Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру. Арена «Вашингтона» была мертвой»
сегодня, 11:17
Ник Калатес близок переходу из «Монако» в «Партизан»
сегодня, 10:51
Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»
сегодня, 09:54
Егор Дёмин не исполнил ни одного 2-очкового броска за первые три игры в НБА
сегодня, 09:29
Расселл Уэстбрук набрал 18+6+6 в матче против «Лейкерс»
сегодня, 09:15Видео
Джефф Тиг считает, что «Лейкерс» нужно не попасть в плей-офф, чтобы Леброн Джеймс мог провести прощальный тур в стиле Кобе Брайанта
сегодня, 08:58
Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
сегодня, 08:32
Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:03
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
вчера, 19:20
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
вчера, 19:01Live
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
вчера, 17:51
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
вчера, 15:46
Чемпионат Греции. «Миконос» крупно уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Промитеасом»
вчера, 15:31
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
вчера, 15:10