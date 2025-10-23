Дэймон Джонс передавал инсайдерскую информацию о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса для ставок

Экс-игрок НБА передавал инсайдерскую информацию о травмах звезд «Лейкерс».

Согласно обвинительному заключению, обнародованному ФБР, Дэймон Джонс передавал неофициальную информацию о состоянии здоровья двух баскетболистов перед матчами НБА. Судя по открытым источникам, речь могла идти о Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе .

В документе говорится, что Джонс и действующий защитник «Майами» Терри Розир с декабря 2022 года по 2024-й участвовали в схеме, направленной на обман букмекерских компаний, используя не предназначенные для публики сведения о матчах НБА. Джонса обвиняют в том, что он продавал такую информацию для заключения незаконных пари как минимум перед двумя матчами «Лейкерс» в сезонах-2022/23 и 2023/24.

По данным Министерства юстиции США, Джонс использовал свои связи с «Лейкерс» и ведущими игроками команды, чтобы организовать эту операцию. В частности, упоминается матч 9 февраля 2023 года против «Милуоки».

В день матча Джонс якобы отправил сообщение с предупреждением о том, что «Игрок 3» не выйдет на площадку. На тот момент официального решения о его участии еще не было. Джеймс действительно пропустил тот матч из-за боли в лодыжке, а «озерники» проиграли.

В обвинении «Игрок 3» описывается как «известный баскетболист НБА», с которым Джонс раньше играл и которого впоследствии тренировал. Напомним, Джонс провел с Джеймсом три сезона в «Кливленде» и выполнял роль неофициального тренера «Лейкерс» в сезоне-2022/23.

Кроме того, Джонса обвиняют в передаче неофициальной информации перед матчем 15 января 2024 года между «Лейкерс» и «Оклахомой». По версии следствия, он узнал от физиотерапевта команды, что «Игрок 4» – «один из лучших баскетболистов калифорнийцев в сезоне-2023/24» – получил травму и проведет ограниченное количество минут.

Джонс якобы передал эту информацию для ставок и получил за это 2500 долларов через систему мобильных переводов. Один из его сообщников, Марвес Фэрли, поставил 100 000 долларов на поражение «Лейкерс». Однако «Игрок 4» все же сыграл, а команда выиграла матч.

Единственным игроком «Лейкерс », обозначенным как «под вопросом» перед игрой 15 января, был Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 15 подборов.

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники