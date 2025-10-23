  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Дэймон Джонс передавал инсайдерскую информацию о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса для ставок
2

Дэймон Джонс передавал инсайдерскую информацию о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса для ставок

Экс-игрок НБА передавал инсайдерскую информацию о травмах звезд «Лейкерс».

Согласно обвинительному заключению, обнародованному ФБР, Дэймон Джонс передавал неофициальную информацию о состоянии здоровья двух баскетболистов перед матчами НБА. Судя по открытым источникам, речь могла идти о Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе.

В документе говорится, что Джонс и действующий защитник «Майами» Терри Розир с декабря 2022 года по 2024-й участвовали в схеме, направленной на обман букмекерских компаний, используя не предназначенные для публики сведения о матчах НБА. Джонса обвиняют в том, что он продавал такую информацию для заключения незаконных пари как минимум перед двумя матчами «Лейкерс» в сезонах-2022/23 и 2023/24.

По данным Министерства юстиции США, Джонс использовал свои связи с «Лейкерс» и ведущими игроками команды, чтобы организовать эту операцию. В частности, упоминается матч 9 февраля 2023 года против «Милуоки».

В день матча Джонс якобы отправил сообщение с предупреждением о том, что «Игрок 3» не выйдет на площадку. На тот момент официального решения о его участии еще не было. Джеймс действительно пропустил тот матч из-за боли в лодыжке, а «озерники» проиграли.

В обвинении «Игрок 3» описывается как «известный баскетболист НБА», с которым Джонс раньше играл и которого впоследствии тренировал. Напомним, Джонс провел с Джеймсом три сезона в «Кливленде» и выполнял роль неофициального тренера «Лейкерс» в сезоне-2022/23.

Кроме того, Джонса обвиняют в передаче неофициальной информации перед матчем 15 января 2024 года между «Лейкерс» и «Оклахомой». По версии следствия, он узнал от физиотерапевта команды, что «Игрок 4» – «один из лучших баскетболистов калифорнийцев в сезоне-2023/24» – получил травму и проведет ограниченное количество минут.

Джонс якобы передал эту информацию для ставок и получил за это 2500 долларов через систему мобильных переводов. Один из его сообщников, Марвес Фэрли, поставил 100 000 долларов на поражение «Лейкерс». Однако «Игрок 4» все же сыграл, а команда выиграла матч.

Единственным игроком «Лейкерс», обозначенным как «под вопросом» перед игрой 15 января, был Энтони Дэвис, который набрал 27 очков и сделал 15 подборов.

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: USA Today
происшествия
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Дэймон Джонс
logoЛейкерс
Ставки на баскетбол
Ставки на спорт
logoТерри Розир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Материалы по теме
НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
сегодня, 16:45
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
сегодня, 16:08
ФБР арестовала тренера «Портленда» Чонси Биллапса по делу о нелегальном покере, связанном с мафией
сегодня, 12:52
Главные новости
НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
сегодня, 16:45
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
сегодня, 13:45
Медведев выиграл 12 из 14 последних матчей. 1.44 – обыграет Муте во 2-м круге турнира в Вене
сегодня, 09:33
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
сегодня, 08:52
«Локо» vs «Балтика» – битва за три очка в Москве! Следим за FONBET Кубком России с фрибетом до 15 000
сегодня, 06:00Реклама
«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) и прервал серию из 4 поражений подряд. На победу англичан с разницей в 4+ мяча давали 7.70
вчера, 20:54
«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ
21 октября, 21:09
«ПСЖ» уничтожил «Байер» на выезде – 7:2. На 9+ голов в матче давали коэффициент 50.00
21 октября, 20:54
«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив все четыре гола после перерыва. На разгром давали коэффициент 12.00
21 октября, 20:52
Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
21 октября, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей
сегодня, 12:29Промо
В «Лиге Ставок» сорвали самый большой Джекпот в истории ставок
сегодня, 08:27Промо
«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев
вчера, 18:50
Мбаппе забил в 11 матчах подряд за клуб и сборную. 1.71 – отличится в игре с «Ювентусом»
вчера, 18:20
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
вчера, 11:00Промо
СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня
вчера, 10:17
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»
вчера, 09:12Промо
«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
вчера, 08:45
Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры
вчера, 07:59
«Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде
вчера, 07:34