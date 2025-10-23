Видео
0

35 очков Джа Моранта за 29 минут привели «Мемфис» к победе над «Новым Орлеаном»

Джа Морэнт стал самым результативным в игре с «Пеликанс».

В активе защитника 35 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват за 29 минут на площадке. Морэнт реализовал 13 из 20 попыток с игры, 2 из 6 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Форвард Джарен Джексон добавил 18 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов.

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон ответил 27 очками (10 из 21 с игры, 7 из 12 штрафных), 9 подборами, 5 передачами и 5 перехватами.

Команды разделяло всего 2 очка за 6 секунд до конца встречи (124:122 в пользу «Мемфиса»), «Гриззлис» довели игру до победы со счетом 128:122.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1346 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжа Морэнт
logoБаскетбол - видео
logoДжарен Джексон-младший
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoЗайон Уильямсон
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
21 октября, 05:29
Зайон Уильямсон исполнил «мельницу», затем навесил Трэю Мерфи на его «мельницу»
617 октября, 04:37Видео
Зайон Уильямсон и Аарон Холидэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
115 октября, 10:33Видео
Главные новости
Виктор Вембаньяма о прогрессе в игре: «Это только начало»
7 минут назад
31 очко Девина Букера помогло «Финиксу» вернуться с «-20» в матче с «Сакраменто»
10 минут назадВидео
Кевин Портер получил травму голеностопа
20 минут назадВидео
Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»
20 минут назад
Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (37+14) за 27 минут в победной встрече с «Вашингтоном»
30 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»
233 минуты назад
Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»
153 минуты назадВидео
40+6 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Бостоном»
сегодня, 04:59Видео
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев
27сегодня, 04:56Видео
НБА. «Бруклин» уступил «Шарлотт», у Дёмина 14+5, «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и другие результаты
188сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
4вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36