35 очков Джа Моранта за 29 минут привели «Мемфис» к победе над «Новым Орлеаном»

Джа Морэнт стал самым результативным в игре с «Пеликанс».

В активе защитника 35 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват за 29 минут на площадке. Морэнт реализовал 13 из 20 попыток с игры, 2 из 6 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Форвард Джарен Джексон добавил 18 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов.

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон ответил 27 очками (10 из 21 с игры, 7 из 12 штрафных), 9 подборами, 5 передачами и 5 перехватами.

Команды разделяло всего 2 очка за 6 секунд до конца встречи (124:122 в пользу «Мемфиса»), «Гриззлис» довели игру до победы со счетом 128:122.