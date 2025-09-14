0

Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»

Защитник не будет выступать за «Никс» в следующем сезоне.

Как сообщает репортер Стефан Бонди из New York Post, 31-летний Пэйн не вернется в состав «Нью-Йорка».

Защитник принял участие в 72 матчах «Никс» в прошлом сезоне, набирая в среднем 6,9 очка, 1,4 подбора и 2,8 передачи.

В плей-офф его показатели снизились до 2,1 очка, 0,6 подбора и 0,6 передачи в среднем за 14 игр. Пэйн сыграл ключевую роль в первом матче серии против «Детройта», когда «Никс» совершили рывок 21:0 в четвертой четверти и вырвали победу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети репортера Стефана Бонди
